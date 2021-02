Biographie

Bien que le groupe de métal finlandais Stratovarius se soit formé à Helsinki en 1982 sous l'impulsion du batteur Tuomo Lassila, le groupe n'enregistre pas son premier album, Fright Night, avant 1989. Sorti en 1992, Twilight Time leur vaut un nouveau public au Japon, devenant ainsi les plus gros vendeurs en import cette même année. Les albums suivants ne font que renforcer la popularité de la formation. Après une série de remaniements de personnel, Stratovarius s'offre les services d'un choeur pour Episode (1996) et Visions (1997), ce dernier voyant le jour début 1998 aux Etats-Unis, entraînant une série de rééditions américaines au fil de l'année. Treize ans plus tard, le groupe est toujours actif et sort Elysium en 2011. © Steve Huey /TiVo