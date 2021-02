Biographie

Le rappeur estonien Andres Andrekson, alias Stress, a fait son premier enregistrement dans le cadre de Double Pact avec la sortie en 1995 de Impact N ° 3. Aux côtés de Nega, Stress a laissé une marque importante sur le monde du rap français, en sortant quatre albums entre 1995 et 2002. Le premier disque solo de Stress est sorti sous le pseudo de Billy Bear. Utilisant l’écriture et l’interprétation pour sortir des frustrations de sa vie personnelle, Stress a publié son deuxième projet, intitulé 25.07.03, en 2005. L'album s’est imposé dans les charts suisses, en entrant en troisième position. Plus de 40 000 unités ont été vendues pour 25.07.03 qui a valu au MC son premier disque d’or. Son troisième projet solo, Renaissance, a été publié en 2007, et il est devenu disque de platine en moins de deux mois. © Evan C. Gutierrez /TiVo