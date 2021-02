Biographie

De son vrai nom, Paul Van Haver, Stromae (comprendre « Maestro » en verlan) est un passionné de musique. Dans sa Bruxelles natale, il écoute Booba, et notamment l’album Temps Mort, qu’il cite régulièrement comme influence majeure. A l’âge de onze ans, c’est tout naturellement qu’il intègre l’Académie de musique de Jette. C’est aux côtés d’un rappeur, J.E.D.I., qu’il débute sa carrière, avec la chanson (et le clip !) Faut qu’t’arrêtes le rap. Par la suite, il collabore avec BdBanx, Beretta… Il compose aussi pour quelques voix féminines comme Mélissa M ou Anggun. Ces contributions lui permettent d’évoluer dans un registre moins rap, s’approchant davantage de la chanson, qui fera plus tard son succès grâce à des titres tels que Alors On Danse ou Formidable. Il flirte parfois avec l’électro, à l’occasion de remixes de quelques-unes de ses chansons.Malgré son succès croissant, Stromae reste proche de son public, n’hésitant pas à publier des vidéos très accessibles, qu’il intitule Les Leçons de Stromae, et dans lesquelles il explique ses créations de façon ludique. On l’a vu aussi faire quelques apparitions auprès d’humoristes, qui montrent aussi bien sa légère timidité (qu’il soigne par la musique) que son sens de l’autodérision.