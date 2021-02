Biographie

Groupe de glam metal chrétien, Stryper a régné sur le genre de 1983 à 1992 avec à l'appui les albums To Hell with the Devil (1986) et In God We Trust (1988) aux ventes similaires à celle d'artistes laïcs. Séparé en 1992, Stryper rompt de nouveau le pain en 2005 avec Reborn après s'être officiellement reformé en 2003. Malgré des disques globalement convaincants, Stryper peine à retrouver son niveau de popularité antérieur. C'est chose faite avec No More Hell to Pay qui réintègre les hautes sphères du Billboard en 2013. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015