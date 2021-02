Biographie

Styx est l'un des fleurons du rock progressif et du rock FM américain. Le groupe formé en 1970 à Chicago (Illinois) prend son envol deux ans plus tard avec un premier album homonyme, suivi de Styx II (1973) et du hit « Lady ». Après quatre albums supplémentaires, The Grand Illusion (1977) marque un tournant dans la carrière de Styx qui évolue par la suite vers un rock plus aseptisé. Il connaît dans ce style son apogée commerciale avec les albums Pieces of Eight (1978), Cornerstone (1979), Paradise Theater (1981) et Kilroy Was Here (1983). Le succès américain du groupe se propage alors relativement vers l'Europe. Ces albums conceptuels entraînent des tournées à répétition qui laissent les musiciens exténués, amenés à se séparer en 1984. Après une re-formation pour l'album Edge of the Century (1990), les sorties se font plus espacées : Brave New World (1999) précède Cyclorama (2003) et Big Bang Theory (2005), entrecoupés de séries de concerts et de sorties diverses, compilations et archives extraites des tournées En 2012 paraît en CD et DVD le concert The Grand Illusion/Pieces of Eight, rassemblant les titres des deux albums originaux. Le groupe marque une pause jusqu'à la sortie de The Mission (2017). © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2017