Biographie

Au début des années 1990, ce trio californien réunissait Brad Nowell au chant, Bud Gaugh à la batterie et Eric Wilson à la basse. Sublime est connu pour sa combinaison jubilatoire de punk, de rock, de ska et de reggae. Un cocktail festif couplé avec des paroles sans tabou qui aura marqué une génération et influencé la scène punk-pop californienne. Malheureusement, Sublime est aussi célèbre pour sa carrière éclair, le groupe se séparant immédiatement après la mort de son chanteur par overdose, avant la sortie de l'album Sublime (1996). En 2010, les deux membres restant font un comeback controversé avec un nouveau chanteur, sous le nom de Sublime With Rome. © ©Copyright Music Story Anne Yven 2015