Biographie

L'auteur-compositeur-interprète et multi-instrumentiste indie pop Sufjan Stevens s'est acquis un public fidèle au début des années 2000 grâce à une série d'albums solo. Elevé à Detroit, Stevens va au lycée dans le Michigan où il apprend un large panel d'instruments et joue dans le groupe Marzuki. Après s'être installé à New York, il enregistre un album instrumental basé sur le zodiaque chinois puis, en 2003, un concept album ambitieux sur son état d'origine, Greetings from Michigan. Après un crochet par l'album Seven Swans en 2004, Stevens revient en 2005 à son grand projet américain en traitant cette fois de l'état voisin, l'Illinois, avec l'album Illinoise, un triomphe sur la scène indépendante qui établit sa réputation pour de bon. Différents projets voient le jour par la suite, comme des chansons de Noël ou un album symphonique sur la voie express Brooklyn-Queens. © TiVo