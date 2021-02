Biographie

Min Yoon-gi, qui voit le jour le 9 mars 1953 à Daegu en Corée du Sud, s’intéresse très tôt à la musique et notamment au rap, un genre musical auquel il décide de se consacrer sous le pseudonyme Gloss. Seulement âgé de 17 ans, il auditionne pour l’agence Big Hit Entertainment qui a pour projet de développer un boys-band du nom de BTS. Min Yoon-gi est aussitôt sélectionné et devient le deuxième membre officiel après RM. Il opte bientôt pour le pseudonyme Suga et participe activement à l’élaboration du projet BTS, qui concrétise ses débuts en 2013 avec Suga tenant la double casquette de parolier et de chanteur principal. Parallèlement aux activités du groupe, il développe un projet solo sous le nom de Agust D, et sort sa première mixtape éponyme en 2016. Suivent les albums Agust D en 2016, Wings en 2017, Love Yourself : Answer en 2018 et Map Of The Soul en 2020. Ce dernier est précédé la même année par une seconde mixtape du nom de D-2. © ©Copyright Music Story Ollmedia Prod. 2020