Biographie

Sugababes sont un trio vocal féminin anglais, particulièrement performant dans le domaine de la pop R&B. Formées en 1998, Sugababes sont une réponse métissée et anglaise aux Destiny's Child américaines. Avec six simples classé n° 1 en Angleterre, elles ont brillamment succédé aux Spice Girls. Leurs albums sont tous des succès non seulement en Angleterre et en Europe, mais aussi dans des contrées aussi exotiques que la Nouvelle Zélande et les Philippines. Seuls les Etats Unis résistent à One Touch, Three ou le récent Catfights and Spotlights. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015