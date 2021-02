Biographie

Suicide Silence est un réel espoir du death metal américain. Le groupe de Riverside (Californie) s'impose dès son deuxième album, No Time to Bleed en 2009. Le groupe est à la fois radical et ouvert à des influences death metal, grindcore et speed metal. Suicide Silence arrive en Europe à l'automne 2009, sans qu'une date française ne soit encore annoncée. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015