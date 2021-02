Biographie

Allumé ? Oui Sun Ra était sans doute un véritable allumé. Difficile de trouver vocable plus adéquate pour définir cet hallucinant créateur-agitateur qui traversa le ciel jazz comme une comète incontrôlable.À la tête de son Arkestra, Sun Ra a enregistré plus de 200 albums, le plus souvent sur son label Saturn depuis la fin des années 50. Vénéré (ou détesté) pour ses compositions à tiroirs et ses performances phénoménales autant que pour la bizarroïde philosophie cosmique qu'il prêchait, le pianiste d’Alabama fut un bruitiste qui influencera de nombreux acteurs de la scène expérimentale des années 70 à nos jours. Un créateur à part que ce Sun Ra répétant inlassablement : « Certaines personnes sont contrôlées par des forces venues d’autres planètes. J’en fais partie, donc je ne suis pas réellement libre ».© MD/Qobuz