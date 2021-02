Biographie

Le groupe de rock français Superbus est formé en 1999 par Jennifer Ayache, à son retour des États-Unis. Michel Giovannetti et François Even font partie de la formation d'origine, Patrice Focone et Guillaume Roussé les rejoignent plus tard. Inspiré par l'iconographie sonore et visuelle du rock'n roll pré-Beatles, le groupe choisit son nom après que Jennifer Ayache a vu que superbus signifiait fier et supérieur dans un dictionnaire de Latin. Au printemps 2002, Superbus sort son premier album, Aéromusical. L'album reste en bas des charts français, mais en 2004, Pop' n Gum est une véritable percée commerciale. © Jason Ankeny /TiVo