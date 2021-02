Biographie

Comme beaucoup de formations britanniques des années 90, Supergrass puise ses influences dans les hymnes punk façon Buzzccocks, la tradition rock anglaise façon Kinks ou Faces ainsi que dans la folie post-punk façon Madness. Le trio livre sa version de cet héritage, y incorporant au passage quelques éléments provenant de grands noms comme David Bowie ou les Rolling Stones, le tout servi par une énergie contagieuse. Suite au succès fulgurant du single "Alright", issu de l'inaugural I Should Coco en 1995, Supergrass livre un tonitruant In It For the Money en 1997, disque maîtrisé de bout en bout et porté par l'imparable single "Richard III". En 1999, c'est "Pumping on Your Stereo" qui propulse un troisième opus éponyme, suivi par trois autres efforts avant la séparation du groupe en 2010. © Olivier Duboc /TiVo