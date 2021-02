Biographie

Matrix ou Master, quelle que soit la signification évoquée du "M" de SuperM, le groupe s'impose dès sa création comme un mastodonte de la K-Pop en ce qu'il réunit des stars de trois groupes très établis : Taemin de SHINee, Taeyong et Mark de NTC127/NCT U, Baekhyun et Kai d'EXO, et Ten et Lucas issus de WayV/NCT U. L'annonce de la création du groupe par Capitol intervient officiellement le 7 août 2019 avec la diffusion d'un teaser pour présenter les membres, âgés de 20 à 27 ans. Un premier mini-album est dévoilé en octobre et baptisé... The First Mini-Album, tout simplement. © ©Copyright Music Story Ollmedia 2019