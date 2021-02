Biographie

On n’est pas loin de prendre Superorganism pour une organisation qui pencherait vers le G20. Apparu en 2017, ce super-groupe se compose de huit membres à la fois Australiens, Japonais, Néo-Zélandais et Anglais. Voilà de quoi mixer les influences ! Surperorganism est formé à partir de la fusion des membres de The Eversons (Mark David Turner, Christopher Young, Timothy "Tim" Shann et Blair Everson) auquel se rajoute Orono Noguchi, Ruby, B et Soul. Tous décident de se réunir à Londres et de travailler au sein même de leur appartement. Ils signent rapidement avec le label Domino et ne perdent pas de temps avant de sortir les singles colorés Something for Your M.I.N.D, It's All Good et Nobody Cares. Chacun à sa place dans cette grande collocation amoureuse de pop-electro millénaire. Bien que traversés par de nombreux doutes sur leurs créations, ils sortent tout de même en 2018 leur premier album éponyme Superorganism, de l’indie pop justement dosée, un disque extravagant et solaire qui reste dans la tête. © Clara Bismuth/Qobuz