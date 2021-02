Biographie

Tout droit sorti de la scène électro caennaise – avec en background une formation de percussionniste au conservatoire -, Gabriel Legeleux alias Superpoze joue d’abord avec son groupe Kuage avant de s’attaquer à une carrière solo. Il passe également par une collaboration avec son ami Stwo, et par un enregistrement chez Kitsuné. Beatmaker pendant de longues années, Superpoze passe alors derrière la table en maniant avec habileté les Pads et le clavier pour livrer un hip hop instrumental aux accords bien sentis et aux basses efficaces. Son premier EP From The Cold sort en 2012, en même temps que The Iceland Sound, tous deux abordant le thème du grand froid et d’une solitude finalement peu mélancolique, au contraire plutôt apaisant. Après son premier album Lost Cosmonaut, Superpoze revient en 2015 avec Opening.Après plusieurs EP aux beats soutenus et affirmés, Superpoze entre dans l’arène avec un disque planant et on ne peut plus onirique. A seulement 23 ans, le bidouilleur caennais fait ici preuve d’une maturité bluffante en superposant (sans mauvais jeu de mots) les nappes climatiques, sources d’invitation au voyage. On se retrouve comme lost in translation, nageant dans une mélancolie urbaine où la mélodie comme les harmonies sont hautement respectées. Superpoze impressionne car malgré certaines influences cernables (Jon Hopkins, Brian Eno…), il impose un son, une identité rythmique bien à lui. © MD/Qobuz