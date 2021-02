Biographie

Survivor est l'un de ces groupes de hard rock FM issus du début des années 1980, et ayant fait sa carrière sur un coup de dés. Et le coup de dés ici s'appelle Rocky Balboa. Responsable des tubes « Eye of the Tiger » (dans le film Rocky III en 1982) et « Burning Heart » (dans Rocky IV en 1986), Survivor n'a pas, durant sa carrière reprise au début des années 2000, laissé d'autres souvenirs impérissables, mais a le mérite de la longévité. Et d'une solide propension à livrer des mélodies accrocheuses. Le groupe formé par le guitarite Jim Peterik a eu successivement pour chanteurs Dave Bickler, puis Jimi Jamison à partir de 1984. Le 31 août 2014, ce dernier décède à l'âge de 63 ans. © ©Copyright Music Story Arnaud De Vaubicourt 2018