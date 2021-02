Biographie

Susie Arioli a entrepris de revisiter un répertoire jazz et swing avec son complice Jordan Officer, guitariste et arrangeur. A travers cinq albums, ils accomplissent leur tâche en passionnés, qui plus est facétieux. Pennies From Heaven en 2002 et Learn to Smile Again en 2005 sont leur réussites majeures. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015