Biographie

Composé de Suzan Stortelder (née à Zieuwent en 1992) et de Freek Rikkerink (né à Harreveld en 1993), le duo pop-folk néerlandais et couple à la ville Suzan & Freek publie une série de reprises sur sa page Facebook lorsqu'ils sont repérés par The Chainsmokers à la faveur de leur reprise du "Don't Let Me Down" des américains. Regroupant cinq de leurs reprises dont le classique "Jolene" de Dolly Parton, le maxi The Glasshouse Sessions voit le jour en 2017 tandis que le duo embrasse sa langue natale pour livrer sa première composition en 2018, "Als het avond is uit", initiant un processus menant à la publication d'un second titre, "Blauwe dag", et de Gedeeld door ons, premier effort studio défendu par le single "Mag ik daar even stil bij staan". © TiVo