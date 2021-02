Biographie

Égérie du mouvement glam rock avec son look de reine des motards et ses rengaines accrocheuses toutes coulées dans un moule pop metal, elle a fait vibrer les discothèques de Londres à Tokyo, en 1973, avec « Can The Can », « 48 Crash », « Devil Gate Drive ». À partir de 1977, pour tenter de conquérir l'Amérique, Suzi Quatro adoucit son apparence en se féminisant, tout comme sa musique en injectant de plus en plus de country FM dans son rock. Las, sa renommée ne fera que se diluer au fil des ans. Elle servira pourtant de modèle à bon nombre de rockeuses américaines des années 80, Joan Jett et Pat Benatar en tête. © ©Copyright Music Story 2015