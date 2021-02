Biographie

L'actrice, chanteuse et danseuse Suzanne Pierrette Delaire, née à Paris le 31 décembre 1917 et décédée dans la même ville le 15 mars 2020, est plus connue sous le nom de Suzy Delair. Fille d'une couturière et d'un carrossier, elle commence un carrière de modèle puis de comédienne et connaît le succès sur les scènes parisiennes du music-hall. Compagne du réalisateur Henri-Georges Clouzot, elle est révélée au cinéma dans L'Assassin habite au 21 (1942), après plusieurs rôles dans des comédies. Après la Seconde Guerre mondiale, Suzy Delair retrouve le public du cinéma avec Quai des orfèvres (1947) dans lequel elle interprète « Avec son tralala » et celui de la chanson avec « C'est si bon » (1948), qu'elle inaugure à Nice devant Louis Armstrong qui en fait un succès international. Elle tourne successivement avec Bourvil, Laurel & Hardy et dans des films populaires jusqu'à Rocco et ses frères (Luchino Visconti, 1960), au côté d'Alain Delon. Par la suite, l'actrice jouera dans Paris brûle-t-il ? (1966) et Les Aventures de Rabbi Jacob (1973). Dans les années 1950, elle apparaît au théâtre et dans l'opérette La Vie parisienne de Jacques Offenbach, et continue d'enregistrer des succès de la chanson populaire, des mélodies réalistes aux airs paillards. Délaissée par les réalisateurs, Suzy Delair disparaît progressivement de la scène et des écrans. L'une des doyennes du cinéma, décorée du titre de commandeur de l'Ordre des Arts et des Lettres (1995) et de celui d'officier de la Légion d'honneur (2006), meurt à l'âge de 102 ans.