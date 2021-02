Biographie

Né à Los Angeles le 7 juin 1993, Khalif Malik Ibn Shaman Brown alias Swae Lee grandit à Tupelo, dans le Mississippi. Avec son frère Slim Jxmmi (Aaquil Ibinshaman Brown), il forme le duo de rap Rae Sremmurd, qui obtient un succès international avec les albums SremmLife (2015) et SremmLife 2 (2016). En solo, Swae Lee effectue ses débuts sur un titre de Mike Will Made-It, « Drinks on Us », suivi d'apparitions chez Wiz Khalifa et French Montana, dont le titre « Unforgettable » atteint la 3e place des ventes. Il participe également à la bande originale du film Black Panther et travaille à son premier album solo ainsi qu'au troisième album de Rae Sremmurd, SR3MM (2018). Sorti sous la forme d'un triple album en mai 2018, SR3MM inclut son propre opus Swaecation aux côtés de celui de son frère Jxmtro et de l'oeuvre commune SR3MM. Par la suite, Swae Lee collabore avec Ellie Goulding et Diplo, Post Malone, puis Madonna sur son album Madame X (2019). © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2021