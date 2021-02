Biographie

À l'origine un quatuor de DJ et producteurs russes, Swanky Tunes voit le jour à Smoensk en 1998 et s'inspire de la techno et du style big beat pour créer son propre style de house progressive dans les années 2000. Composé de Vadim Shpak, Dmitry Burykin, Stanislav Zaytsev, et Vadim Bagdasaryan jusqu'au premier album Streamline (2006), le trio crée son propre label Showland et remporte deux fois de suite le titre de meilleur groupe russe aux Dance Music Awards. Très prolifique, Swanky Tunes multiplie les sorties et les collaborations avec d'autres DJ et des interprètes comme R3hab (« Sending My Love »), Tïesto, Max C, James McNally Morgan Page, l'Américaine LP, Elena Temnikova ou Christian Burns, et plus particulièrement avec son homologue Hard Rock Sofa, notamment pour leur version du classique punk « I Wanna Be Your Dog » (2012). En 2013, le trio fait équipe avec Kaskade sur le titre « No One Know Who We Are », classé dans la section dance du Billboard et à la 6ème place du classement Beatport. Depuis 2015, le groupe apparaît parmi les cent meilleurs noms de la revue anglaise DJ Magazine, et continue d'enrichir une vaste discographie. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2020