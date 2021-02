Biographie

La Française Swann fait partie de ces artistes qui regardent vers le haut. Lorsqu'il s'agit de se trouver des influences, elle regarde vers Patti Smith ou PJ Harvey et lorsqu'elle reprend un titre c'est « Bobby Brown (Goes Down) » de Frank Zappa. Active depuis 2011, Swann sort en janvier 2013 son EP Show Me Your Love sur le label Atmosphériques qui annonce l'album Neverending produit par Rob Ellis. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015