Biographie

Swedish House Mafia est un groupe de house music composé des DJ/producteurs Axwell, Steve Angello et Sebastian Ingrosso. Ces trois membres sont des DJ et des producteurs accomplis ayant leurs propres labels et c'est en 2008, le 12 août, qu'ils donnent un concert qui les lancera en tant que Swedish House Mafia lorsqu'il jouent au club Amnesia d'Ibiza dans le cadre des Radio 1 Essential Mix Ibiza . Deux ans plus tard, le collectif signe un contrat chez EMI et connaît le succès commercial avec le titre "One", véritable hymne de l'été 2010 , qui atteint le Top Ten au Royaume-Uni, aux Pays-bas et en Belgique. © Jason Birchmeier /TiVo