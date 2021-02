Biographie

Né en 1981 et issu de la scène de Montreuil, en région parisienne, le rappeur français Swift Guad apparaît sur la scène musicale au milieu des années 2000, livrant la mixtape Avant Goût en compagnie de Paco dès 2005, suivie par les tapes Avant (2007) et Après (2009) l'Hécatombe, encadrant la sortie d'Hécatombe, premier opus officiel du MC publié en 2018 et bénéficiant de featurings signés Seth Gueko, Alkpote ou Ol Kainry. Dès lors, Swif Guad creuse son sillon boom bap, mettant sa plume au service d'un long fil de productions, de Hécatombe 2.0 (2011) à Musique classique (2020) avec Al'Tarba en passant par les différents volumes de la série Vice et vertus. © TiVo