Biographie

Originaire de Bruxelles, Siméon Zuyten revendique l'influence de rappeurs tels que J. Cole, Chance The Rapper ou encore Noname et débute au sein du collectif L'Or du Commun en 2012. Sa trajectoire prend un nouveau tournant en 2018 lorsqu'il se lance en solo avec l'album Marabout, précis et efficace et qui enregistre les participations de Blu Samu et Le Motel. De sa voix profonde et assurée, il se fait une place de choix sur l'échiquier du rap belge, à légère tendance pop, aux côtés de Roméo Elvis. C'est avec la sœur de ce dernier, la chanteuse Angèle, qu'il revient en 2020 avec le duo « S'en aller », annonçant la sortie d'un second LP, intitulé ALT F4.