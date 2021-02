Biographie

Formé en 2001 autour de Filip D'Haeze et ses choristes, Swoop est un groupe de schlager pop flamand à l'esprit festif dont une grosse demi douzaine de singles comme "Ik zing een lied voor jou" ont fait et font encore l'ambiance de bien des manifestations familiales et populaires au moment de la sortie d'un second best of en 2016, 15 Jaar Swoop. © TiVo