Biographie

Sylvain Luc, né à Bayonne en 1965, est immergé dès son plus jeune âge dans la musique, à l'écoute de ses deux frères, batteur et accordéoniste. Il débute son apprentissage de la guitare à l'âge de quatre ans, étudie le violoncelle au Conservatoire de Bayonne tout en étant attiré par le violon ou la mandoline.A neuf ans, il enregistre, avec ses frères, un album de folklore basque intitulé Elgarekin. Il obtient un diplôme au conservatoire de Bayonne puis prépare une maîtrise en guitare classique tout en faisant preuve d'éclectisme dans ses goûts musicaux : jazz, musique traditionnelle basque, musique brésilienne...Sylvain Luc devient rapidement un "tout-terrain" de luxe et est amené à travailler avec des artistes variés tels que Georges Moustaki, Philippe Léotard, le chanteur argentin Jaïro, mais également avec Richard Galliano, William Sheller, Françoise Hardy, Lokua Kanza, Fabienne Thibault, Michel Legrand, Al Jarreau, Dee Dee Bridgewater, ou encore l'Ensemble Pygmalion !