Biographie

Idole des sixties, icône de la télévision des « seventies », entre Sylvie Vartan et nous, une relation insidieuse s’est instaurée. Ses succès balisent nos vies comme autant de madeleines de Proust. De La panne d’essence à Comme un garçon, de La plus belle pour aller danser à La Maritza, de L'amour c'est comme une cigarette à Bye Bye Leroy Brown, de « 2’35 de bonheur avec son ami d’enfance Carlos (qui était alors son secrétaire et qui débuta avec ce titre, une carrière de chanteur) à On a toutes besoin d’un homme, de J’ai un problème avec Johnny Halyday, son mari (de 1965 à 1980), à « Le temps du swing, sa voix trainante, son œil noir et séducteur, sa crinière blonde, ses chorégraphies, ses costumes à paillettes, ses mises en scènes toujours soignées restent en nous ancrés dans l’histoire de la grande « variété » française. Comment oublier ses innombrables prestations télévisées, les Tops à… de Maritie et Gilbert Carpentier, les Sacha Show de Sacha Distel, les Irrésistiblement... Sylvie, les Qu'est-ce qui fait rêver Sylvie ? , les Au rythme du cœur ou encore Tout le monde l'appelle Sylvie. Comment oublier ses innombrables duos télévisés? Elle est l'artiste féminine française qui a totalisé le plus de « unes » de magazines : environ 2 000, devant Brigitte Bardot et Catherine Deneuve. Elle est l'une des trois chanteuses françaises à avoir vendu plus de 40 millions de disques. Sa popularité dans le monde égale celle d’Edith Piaf. Elle est aussi la chanteuse française qui a attiré le plus grand nombre de spectateurs, depuis 1961 jusqu'à ce jour, se produisant dans le monde entier. Icône des années soixante, Sylvie Vartan est devenue au fil des années, l'une des artistes les plus appréciée du public français et qui à l'international cumula bien des succès, de Las Vegas à Tokyo, chantant en neuf langues différentes. Son autobiographie sortie en 2004 s’est écoulée à plus de 250 000 exemplaires. Pour ses 60 ans, le musée Galliera à Paris lui a consacré une exposition de près de six mois. La carrière internationale de cette chanteuse née en Bulgarie débuta surement ce jour de 1963 où elle enregistra à Nasville, avec l’orchestre et les chœurs d’Elvis Presley. Pas étonnant que cinquante ans plus tard, elle revienne dans cette ville légendaire pour enregistrer ce qu’elle considère aujourd’hui comme son meilleur album Sylvie In Nashville.