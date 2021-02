Biographie

Voyant le jour au milieu des années 2010, SYML constitue le projet solo parallèle de Brian Fennell, leader de la formation indie rock américaine Barcelona, basée à Seattle. Si Fennell a déjà travaillé en solo en 2005 le temps de l'album Safety Songs, SYML, tel qu'il apparaît en 2016 avec le maxi Hurt for Me, voit l'auteur-compositeur-interprète opter pour des territoires à la fois plus austères et plus introspectifs. Encouragé par plusieurs synchros sur les séries comme Elementary, Scream et Teen Wolf, l'américain livre une glaciale reprise du classique doo-wop "Mr. Sandman" (2016) pour ne retrouver la lumière qu'en 2017 avec "Where's My Love", annonçant la teneur du maxi In my Body (2018) et celle, plus accessible encore, d'un premier opus livré en 2019. © TiVo