Biographie

Formé dans le New Jersey autour de Michael Romero en 1994, Symphony X est un groupe de power metal aux accents progressifs et néoclassiques. C'est le second opus de la formation, The Damnation Game, paru en 1995, qui impose la recette sophistiquée et épique de Symphony X, et son troisième effort, The Divine Wings of Tragedy, paru deux ans plus tard, fait figure de mètre étalon dans sa catégorie tout en entamant une série de sorties acclamées dont V: The New Mythology Suite (2000) et The Odyssey (2002). The Underworld, neuvième album studio, voit le jour en 2015 et continue de prouver l'efficacité du son Symphony X. © TiVo