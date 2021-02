Biographie

Le groupe belge Syndicate of L.A.W. naît en 1999 en Belgique de la rencontre de Rick Restanques dit DJ Funky Rickstarr et Michel Bellens surnommé Iane Robbertson. Leur chanson inaugurale « Right on Time » devient un hit en clubs et est suivie de beaucoup d'autres. La France fait par exemple bon accueil en 2004 à « @ccelerator » qui entre dans les meilleures ventes de singles. En 2014, « Got It Like That » avec Greg B et Cecile enthousiasme les clubbers avec son ragga dance de saison.