Biographie

Passée du statut de secrétaire à chanteuse pour le label Tamla Motown, Syreeta Wright (née Rita Wright, 1946-2004) enregistre son premier simple « I Can't Give Back The Love I Feel for You » en 1967 puis rencontre Stevie Wonder qu'elle épouse en 1970. Leur union ne dure qu'un an et demi mais la collaboration musicale se poursuit sur leurs albums réciproques. Elle lui écrit « Signed, Sealed, Delivered (I'm Yours) » (1970) et « If You Really Love Me » (1971), il produit son premier album Syreeta (1972) qui comprend le duo « To Know You Is To Love You ». Le suivant, Stevie Wonder Presents Syreeta (1974) met en avant son chant suave, tandis que Rich Love, Poor Love (1977), est enregistré avec l'ancien chanteur de The Spinners, G. C. Cameron et le hit« Harmour Love » provient de l'album One to One, publié la même année. Syreeta collabore ensuite avec Billy Preston sur le duo « With You I'm Born Again », la bande originale du film Fast Break et l'album Billy Preston and Syreeta (1981). En 1983, Jermaine Jackson produit son dernier album The Spell. Après une retraite de plusieurs années, Syreeta Wright revient avec la troupe du spectacle Jesus Christ superstar de 1993 à 1995. Elle décède d'une insuffisance cardiaque le 6 juillet 2004 à la suite d'un cancer du sein et des os.