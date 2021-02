Biographie

System 7 est un projet entre techno, house et ambient, fomenté par Steve Hillage, ancien membre de Gong et producteur émérite de quelques grands noms comme Cock Robin ou Rachid Taha. C'est avec son amie Miquette Giraudy qu'ils sortiront moult albums à partir e 1991, comme Power Of Seven en 1996 ou encore Phoenix en 2008. Attaché à son style particulier, System 7 sort l'album N + X en 2015.