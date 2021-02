Biographie

De son vrai nom Solána Imani Rowe, née à Saint-Louis dans le Missouri (États-Unis), le 8 novembre 1990, la chanteuse SZA sort en 2012 son premier EP autoproduit, SEE.SZA RUN, et l'année suivante, un second intitulé S. Signée par le label indépendant Top Dawg Entertainment, la chanteuse de R&B contemporain enregistre un nouvel EP baptisé Z (2014). Sorti en 2017, son premier album Ctrl se voit acclamé par la critique et le public qui le hisse à la troisième place des ventes tous genres confondus et la première en R&B/rap. Certifié disque de platine, il comprend les collaborations d'artistes comme Pharrell Williams, Frank Dukes et Tyran Donaldson et est nommé dans cinq catégories aux Grammy Awards. Le magazine Time le classe meilleur album de l'année 2017. SZA poursuit sur cette lancée avec le titre « What Lovers Do », en collaboration avec le groupe Maroon 5, et un remix du « Homemade Dynamite » de Lorde avec Khalid et Post Malone. En 2018, la chanteuse est invitée par Kendrick Lamar pour interpréter le premier extrait de la bande originale du film Black Panther, « All the Stars ». Elle collabore ensuite avec Cardi B sur « I Do ».