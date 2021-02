Biographie

Auteur-compositeur et producteur d'envergure du rock américain, Joseph Henry « T-Bone » Burnett se fait connaître au côté de Bob Dylan qu'il accompagne lors de la fameuse Rolling Thunder Revue de 1975 et au sein du groupe Alpha Band qu'il mène entre 1977 à 1979. Il évolue ensuite en solo, délivrant des albums comme Truth Decay (1980) et Proof Through the Night (1983), acclamés par la critique. Passé à la production, il assiste Elvis Costello sur King of America (1985) ainsi que Los Lobos, Marshall Crenshaw, Roy Orbison, Peter Case, Gillian Welch, Diana Krall et Elton John (The Union avec Leon Russell et The Diving Road en 2013). En 2002, quatre Grammy Awards viennent couronner son rôle de superviseur sur le film O Brother, Where ArtThou?. Reconnu par ses pairs, T-Bone Burnett coordonne également les musiques des films Until the End of the World, The Big Lebowski, Walk the Line et Inside Llewyn Davis.