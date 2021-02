Biographie

Issu de Pointe-à-Pitre, le chanteur antillais T Kimp Gee apparaît sur la scène musicale au milieu des années 2010 avec un style à la croisée des sonorités trap ("Jugement dernier" avec Brigistone), du R&B ("La Belle et la bête"), de la chanson ("Mama") et du zouk ("C vou" avec Stony). Affilié à l'écurie OranGe GanG Industrie, T Kimp Gee livre son premier effort studio en 2017 sous la forme de Réussir ou mourir, convoquant jusque dans son visuel une imagerie gangster marquée, album suivi par une série de singles dont "Dis moi" (2018) ou "Allo maman" et "Tombé love" (2019). © TiVo