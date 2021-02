Biographie

De 1971 à 1973, T. Rex et son créateur Marc Bolan fut le plus grand phénomène pop qu'ait connu l'Angleterre depuis la « Beatlesmania ». Tout concourt à parler pour T. Rex d'un engouement extraordinaire que la presse désigne par « T.Rexmania ». Les albums Electric Warrior (1971) et The Slider (1972) en sont les immortels témoignages.