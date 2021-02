Biographie

Taio Cruz est un auteur-compositeur-interprète britannique dont le second album, Rokstarr, a été catapulté tout en haut des charts internationaux par les singles « Break Your Heart » et « Dynamite ». Cruz avait déjà connu le succès auparavant dès le début de sa carrière solo en 2006 avec le single « I Just Wanna Know » qui avait atteint le Top 30 et un premier album en 2008, Departure, générant deux autres singles, « I Can Be » et « She's Like a Star ». « Break Your Heart », premier single de son deuxième album de 2009, Rokstarr, atteignit la première place des charts britanniques en septembre, cédant la place un mois plus tard à « Never Leave You », suivis de « Dity Picture », un autre titre se hissant dans le Top 10. © TiVo