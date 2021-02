Biographie

Chouchou du courant teen pop en Grande-Bretagne depuis les années 60, le groupe Take That règne sur les classements du Royaume-Uni pendant la première moitié des années 90. En termes strictement commerciaux, le groupe vend plus de disques que ne l’a fait n’importe quelle formation anglaise depuis the Beatles, même si sa dimension culturelle et musicale est bien moindre. Conçu comme une réponse britannique au groupe New Kids on the Block, Take That évolue dans un premier temps sur le même territoire que son équivalent américain, avec des chansons édulcorées s’inscrivant dans les courants R&B new jack, urban soul et pop grand public. Le groupe évolue ensuite vers une musique dance Hi-NRG, tout en prenant la direction de ballades de variété. © Stephen Thomas Erlewine /TiVo