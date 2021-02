Biographie

Takfarinas s'emploie depuis ses débuts en 1976 à renouveler la chanson kabyle. Inspiré par la musique berbère et le chââbi, Takfarinas en donne une version moderne, parfois accompagnée de textes contestataires. Outre sa voix ample, Takfarinas introduit dès 1998 une mandole électrique à deux manches qui apporte un son particulier à ses compositions. Après avoir participé au groupe Agraw à partir de 1981, Takfarinas sort en 1986 les albums Way Tella et Arrach qui connaissent un grand succès. Le double CD Irgazen et ini-d ih en 1989 lui apporte la reconnaissance internationale. Succès encore amplifié en 1999 avec la sortie de Yal. En 2011 Lwaldine - Hymne aux Parents fait sensation avec sa version du classique francophone « Ne me quitte pas ».