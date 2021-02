Biographie

Souvent présentée comme une réponse hexagonale aux superstars anglosaxonnes façon Rihanna, la diva pop franco-israélienne Tal (née Tal Benyezri en Israël en 1989) entame son apprentissage musical à l'âge de douze ans et commence à écumer les pianos bars parisiens avant d'être repérée par l'auteure-compositrice et productrice Laura Marciano avec laquelle elle entame la réalisation d'un premier opus publié en 2012 sous le titre Le Droit de rêver. Six ans plus tard, la chanteuse livre Juste un rêve, son cinquième effort pour Warner. © TiVo