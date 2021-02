Biographie

Né Talmage Holt Farlow en 1921, le guitariste de jazz américain Tal Farlow ne se lance dans l'apprentisage de la guitare qu'à la majorité, évoluant sur une scène jazz New Yorkaise en pleine ébullition et décrochant des postes dans les formations de Buddy DeFranco, Red Norvo et Charlie Mingus ou encore Artie Shaw. Son phrasé et son attaque faisant de lui l'un des guitaristes montants du genre hard bop, Farlow entame sa propre discographie dès 1954, semant quelques classiques du genre tels que Tal (1956) ou The Swinging Guitar of Tal Farlow (1957). De plus en plus rare dans les bacs à partir des années 60 et jusqu'à son décès à Manhattan en 1998, Farlow laisse derrière lui un héritage conséquent à une génération d'admirateurs comme John McLaughlin. © TiVo