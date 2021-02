Biographie

Reconnu pour la valeur de ses textes mais moins célèbre que Jay-Z ou Kanye West, Talib Kweli (né à New York le 3 octobre 1975) est l'un des rappeurs les plus importants de sa génération. Créateur du groupe Black Star en 1998 avec Mos Def et Hi-Tek, il poursuit avec le remarquable Reflection Eternal (2000) et d'autres albums plébiscités par la critique, de Quality (2002) à Eardrum (2007), qui reste sa meilleure performance, classée n° 2 au Billboard. Toujours bien entouré, le rappeur lettré (il est fils d'universitaires) enchaîne avec la sortie en 2013 de Gutter Rainbows, après une nouvelle collaboration avec Hi-Tek sur Revolutions Per Minute (2010). Avec Prisoner of Conscious (2013), qui accueille Miguel, Nelly, Curren$y, Kendrick Lamar et Seu Jorge, Talib Kweli vise une audience plus large. En 2014 lui succède Gravitas, dans un même esprit d'ouverture, et en 2015 deux productions : Indie 500 avec le producteur 9th Wonder et Fuck the Money pour son label Javotti Media. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015