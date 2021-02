Biographie

Jerôme Amandi, alias Talisco est un auteur-compositeur-interprète de folk rock et electro folk originaire de Bordeaux. Motivé par son amour pour des artistes comme Beck ou les Beastie Boys, il fait de la musique depuis son plus jeune âge mais ne décide de se lancer dans sa passion que tardivement. Il parvient à signer sur le label indépendant Roy Music (Mademoiselle K, The Toxic Avenger, Oldelaf) en mai 2013 pour un maxi, My Home suivi en 2014 par un premier opus, Run. © TiVo