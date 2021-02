Biographie

Talk Talk, quatuor anglais né au début des années 1980, a su imposer en cinq albums un style et des sonorités tout à fait uniques. Généralement assimilé à la vague pop synthétique des années new wave en raison de quelques tubes comme « It's My Life » et « Such A Shame » (1984), Talk Talk s'est ensuite orienté vers une musique ambient soignée et sans concession, expérimentale, selon la volonté de son chanteur et compositeur Mark Hollis (1955-2019). © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2019