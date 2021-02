Biographie

Groupe issu de la scène punk new-yorkaise établie au club CBGB's au milieu des années 1970, Talking Heads s'en est progressivement détourné pour fusionner son énergie rock et funk avec d'autres formes musicales, de l'electro ambient à la world music des années 1980. Composé de la tête pensante David Byrne (auteur, compositeur, guitare et chant), du guitariste Jerry Harrison, de la bassiste Tina Weymouth et du batteur Chris Frantz, le quatuor bénéficie des services du producteur visionnaire Brian Eno pour les deux albums majeurs Fear of Music (1979) et Remain in Light (1980), ouvrant la voie à la new wave après le post-punk des deux premiers recueils (Talking Heads 77 et More Songs About Buildings and Food). En 1984, le film conceptuel Stop Making Sense, réalisé par Jonathan Demme, saisit la créativité du groupe en concert. La popularité s'élargit, comme les sonorités, sur Little Creatures (1985), avant les deux derniers albums True Stories (1986) et Naked (1988). Officiellement séparé en 1991, le quatuor auteur des classiques « Psycho Killer » et « Once in a Lifetime » est intronisé au Rock and Roll Hall of Fame en 2002. Parallèlement à leur activité au sein du groupe, Tina Weymouth et Chris Frantz ont formé le groupe expérimental et dansant Tom Tom Club. David Byrne s'est ensuite illustré dans une carrière solo et la découverte d'artistes à travers son label Luaka Bop. © ©Copyright Music Story Music Story 2019