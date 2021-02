Biographie

C'est en 2010 que le duo de folk pop Tall Heights voit le jour à Boston, dans le Massachusetts. Il est constitué du chanteur-guitariste Tim Harrington et du chanteur et violoncelliste Paul Wright, qui se sont rencontrés à Sturbridge où ils vivaient tous les deux. Rapidement, ils décident de se produire dans les rues de Boston, espérant attirer l'attention. Pour ce faire, ils sont obligés de réduire leurs chansons à des arrangements minimalistes, ce qui va bientôt devenir leur principale marque de fabrique. Un EP voit le jour dès 2011, Rafters, suivi en 2012 de The Running of the Bulls et bientôt d'un premier album intitulé Man of Stone. Mais c'est la rencontre avec l'auteur-compositeur Ryan Montbleau qui est déterminante. Celui-ci les prend sous son aile et, ensemble, partagent de nombreuses scènes sous son impulsion, conduisant même les musiciens à réaliser un EP commun en 2014, All or Nothing/Fast Car. Avec l'EP Holding On, Holding Out, qui paraît en 2015, le duo élargit le son acoustique des débuts en intégrant de la batterie, de la guitare électrique et des claviers. Un album du nom de Neptune voit le jour en 2016. © ©Copyright Music Story Olivier Roubin 2019