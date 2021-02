Biographie

Talvin Singh réussit de la plus brillante façon la rencontre des musiques indiennes classiques et de l'électronique. Il crée à partir de 1997 un sous genre de l'électronique, l'Asian Underground. L'artiste est plus reconnu en tant qu'arrangeur et remixeur qu'en tant que compositeur ou interprète. Son style particulier de fusion est une niche plus qu'un véritable courant. © ©Copyright Music Story 2015